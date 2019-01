Stralende Meghan Markle verklapt in welke maand ze zal bevallen

Meghan Markle (37) heeft zelf aan iemand van het publiek verklapt wanneer ze haar eerste kindje zal verwelkomen. De zwangere Duchess of Sussex straalde in een rode jas en paars kleedje toen ze de menigte ging begroeten tijdens een bezoek aan Birkenhead.

Overal waar Meghan Markle en prins Harry komen, staan telkens heel wat mensen hen op te wachten. En dat was in Birkenhead bij Liverpool niet anders. Maar dit keer had de hertoging een leuke verrassing in petto voor een van de vele toeschouwers. Die vroeg haar wanneer ze juist zou bevallen en tot de verbazing van velen gaf Meghan daar ook gewoon een antwoord op.

Zo liet ze weten dat de baby is uitgerekend voor eind april. Dat wil zeggen dat ze ondertussen zo'n half jaar zwanger is. In elk geval zag de mama in spe er stralend uit in een rode jas van Sentaler, een paarse jurk van Babaton by Aritizia, een paar rode hakken van Stuart Weitzman en een handtas van Gabriella Hearst. Bovendien wist ze ook nog te vertellen dat ze zelf niet weet of het een jongen of een meisje wordt omdat ze wil dat het een verrassing blijft.