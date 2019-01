Twee Nederlandse jongeren konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en gingen een kijkje nemen op het terrein van de Hertogensite in Leuven. Vroeger werd het onder andere gebruikt als decor voor studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen. En dat zie je nog altijd erg duidelijk. “Dit is echt supervet”, klinkt het. Maar de politie is minder opgezet met het filmpje. “Je weet niet in welke staat het gebouw is en waar je terechtkomt. Een ongeluk is op die manier heel snel gebeurd.”