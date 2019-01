“Gevoelig en fragiel”: deze jonge zanger zal ons land vertegenwoordigen op Eurovisiesongfestival in Tel Aviv

De Belgische kandidaat voor het Eurovisiesongfestival van 2019 in het Israëlische Tel Aviv is bekendgemaakt door RTBF. Zij kiezen voor Eliot Vassamillet, een 18-jarige ruwe diamant, die door muziek van Pierre Dumoulin geslepen zal worden om de driekleur zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. Dat meldt de gespecialiseerde website Songfestival.be.

Foto: rr

Voor de Waalse kijkers is Eliot geen onbekende. In het zevende seizoen van ‘The Voice Belgique’ maakte hij indruk, maar sneuvelde hij wel al in de allereerste liveshow. Toch had RTBF haar volste vertrouwen in het jonge talent dat nog naar de middelbare school gaat in het Sint-Stanislas college in Bergen. De televisiezender besloot om voor de vierde keer op een rij een kandidaat uit de talentenjacht rechtstreeks naar het 64e Songfestival te sturen.

Omringd door succesvol team

Eind februari zullen fans pas weten met welk nummer hij ten strijde trekt. Wat wel al bekend is, is dat het lied van de hand van Pierre Dumoulin zal zijn. En dat is geen onbekende: hij componeerde twee jaar geleden ‘City Lights’ al voor Blanche (destijds 17 jaar oud), waarmee ze vierde werd tijdens het Eurovisiesongfestival van 2017.

Dumoulin zelf ziet die samenwerking met Eliot helemaal zitten, ook al is hij nog zo jong. “Zodra ik Eliots auditie bij The Voice zag, voelde ik dat hij dat extra iets heeft dat ik zoek in een artiest: de gevoeligheid en fragiliteit die zo noodzakelijk zijn om emotie over te brengen”, besluit Dumoulin.

Benieuwd hoe hij klinkt? Bekijk hier de allerlaatste verschijning van Eliot tijdens ‘The Voice Belgique’.

Het Eurovisiesongfestival is dit jaar op 14 en 16 mei (halve finales), met de finale op zaterdag 18 mei. Het is nog niet bekend in welke halve finale Eliot meedoet, dit wordt later geloot door de EBU.