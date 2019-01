Chris Pratt strikt dochter van Arnold Schwarzenegger

Chris Pratt (39) laat er geen gras over groeien. De Amerikaanse ­acteur uit onder meer de 'Avengers'- en 'Jurassic World'-films is nog maar sinds oktober gescheiden van actrice Anna Faris, of hij heeft zijn nieuwe vlam al een aanzoek gedaan.

De aanstaande mevrouw Pratt is niet de eerste de beste. Katherine Schwarzenegger (29) is de dochter van Arnold, acteur, voormalige spierbundel en ex-gouverneur van Cali­fornië. Pratt maakte zijn ­verloving ­bekend via In­stagram: “Lieve Katherine, ik ben zo blij dat je ja hebt gezegd!” ­noteerde hij bij de foto waarop hij zijn aanstaande zoent, terwijl zij haar ring toont.

Zijn ex-vrouw Anna Faris, met wie hij de zesjarige zoon Jack heeft, wenste hem geluk door te reageren op de foto die hij deelde. "Ik ben zo blij voor jullie. Gefeliciteerd", klinkt het. Ook zij heeft ondertussen opnieuw de liefde gevonden bij cameraman Michael Barrett.