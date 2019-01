De Wever over gooi naar minister-presidentschap: “Het was niet elegant, dat geef ik toe”

Ongeloof bij veel Antwerpenaren nadat maandag bekend raakte dat Bart De Wever voluit gaat voor het minister-presidentschap van Vlaanderen. Sommigen noemen het zelfs ‘kiezersbedrog’. De Wever zelf geeft toe dat het ‘niet meteen elegant’ is. Op Radio 1 legt hij uit waarom hij dan tóch die stap zet.

“Kort na die campagne me kandidaat stellen op een heel ander niveau, voor een heel ander ambt, dat is niet elegant, dat geef ik toe”, zegt de Antwerpse burgemeester dinsdagochtend op Radio 1. “Bij sommige mensen van de partij heeft dit altijd als scenario op tafel gelegen. Maar de afweging speelde bij mij nog niet mee bij mijn eedaflegging als burgemeester 10 dagen geleden.” Dat hij na de verkiezingen van mei mogelijk Antwerpen moet achterlaten, betekent niet dat De Wever zich nu niet meer inzet voor de stad, benadrukt hij. “Ik blijf een geëngageerd burgemeester, tot de laatste dag. Ik ga tot de laatste dag doorwerken. Tot de kiezer iets anders beslist. Het hangt ook van de coalitievorming af. Er is nog niets zeker.”

Minstens 30 procent

Volgens De Wever ligt dat streven naar het ambt van minister-president van Vlaanderen uit zijn comfortzone. “In mijn comfortzone van burgemeester blijven, zou gemakkelijk zijn voor mij. Maar nood breekt wet. Ik had dit niet moeten doen, maar zou ik het mezelf niet verwijten als Di Rupo II aan de macht is? Dat ik niet alles op alles heb gezet om dat te beletten?”, zegt De Wever. “Voor N-VA zijn er geen zekerheden meer. We moeten een sterke score hebben, of men schuift ons aan de kant.”

Foto: ISOPIX

Die sterke score, dat is volgens De Wever minstens 30 procent. “We moeten Vlaams ook boven die 30 procent ambiëren, of we zijn eraan voor de moeite. Almaci (voorzitster van Groen, red.) heeft al gezegd dat er een groen-blauwe as is. Dus het is alle hens aan dek voor ons. Het zou verschrikkelijk zijn als alles wordt afgebroken, als alle hervormingen ongedaan worden gemaakt, als het is zoals bijvoorbeeld in Frankrijk, waarbij destijds de hervormingen van Sarkozy ongedaan werden gemaakt door Hollande. Dat is catastrofaal.”

Confederalisme

En daarvoor moet N-VA volgens De Wever dus goed scoren in Vlaanderen. Want vanuit Vlaanderen wil De Wever wegen op de federale regeringsvorming. “Want als je niet in Vlaanderen zit, is de kans om federaal mee te spelen nul.” Met welke partijen N-VA, indien de Vlaams-nationalisten aan het langste eind trekken bij de verkiezingen in mei, in zee gaat, is voor N-VA lang nog niet duidelijk. “Vlaanderen is een gezonde democratie, en hier kan je besturen met bijna alle politieke partijen. Het is niet zo belangrijk met wie je het doet, maar wel wat je kan realiseren.”

De Wever hoopt dat een goede score in mei de weg verder plaveit naar confederalisme. “België moet die confederale hervorming doormaken. Nu hebben we een fake regering die doet alsof ze er een is, uit schrik voor de verkiezingen. Vroeg of laat gaat België door die confederale deur moeten. En een stem voor N-VA is de enige garantie dat er op communautair vlak nog iets gebeurt. Dit is een historische kans, we moeten het echt nu doen.”

Jean-Marie Dedecker

In Antwerpen is dat dus met De Wever (Vlaanderen) en Jambon (federaal) aan het stuur. In Vlaams-Brabant is dat onder andere Theo Francken. Over bijvoorbeeld West-Vlaanderen is er nog minder duidelijkheid. Daar scoorde N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen minder goed.

Jean-Marie Dedecker van LDD, die de burgemeesterssjerp in Middelkerke binnenhaalde, is daar een optie, al is er ook veel tegenstand binnen de eigen partij. “Ik veronderstel dat we daar komende dagen beslissingen in gaan nemen, en uiteraard moet Jean-Marie Dedecker daarmee ook akkoord zijn. We gaan iedereen consulteren. We hebben gisteren een belangrijke beslissing genomen, er komen er nog de komende dagen. Dat niet iedereen akkoord is, speelt mee. Ik houd altijd rekening met het oordeel van de groep. Onze partij is geen eenmanspartij. Degene die dat denken, die dwalen.”

Foto: BELGA

“N-VA heeft vijand nodig”

Intussen heeft vicepremier Kris Peeters (CD&V) dinsdag, ook op Radio 1, gereageerd op de zet van N-VA. “Er zijn twee zaken die opvallen. Blijkbaar heeft de N-VA een vijand nodig om haar campagne te starten. En verder is er de oorlogstaal die men spreekt”, zo zei Peeters dinsdag in het Radio 1-programma De Ochtend.

“We gaan niet meespelen in het spelletje van N-VA. We zullen op eigen ritme en met eigen inzicht onze campagne voorbereiden”, aldus nog Peeters. “Wij gaan veder inhoudelijk onze zaken duidelijk maken, zonder daarbij een vijand te hebben of te zoeken. Dat gaat over inhoud en niet over postjes. We zullen op het juiste moment met de juiste personen komen en zullen ons niet laten opjagen, zeker niet door de N-VA.”