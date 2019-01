Speelt iconisch personage ‘F.C. De Kampioenen’ mee in vierde film? “Jan Verheyen zegt van wel, maar da’s nog lang niet zeker”

Regisseur Jan Verheyen is formeel en enthousiast: Carry Goossens speelt opnieuw mee als Oscar in de vierde film van ‘F.C. De Kampioenen’. Maar de acteur zelf valt uit de lucht. “Of ik meedoe? Euh, da’s nog lang niet zeker!” reageert hij aan Dag Allemaal, waarna Verheyen opnieuw bevestigt dat hij wel degelijk meedoet. Verwarring alom.

Voor Goossens was het genoeg geweest na de derde film, volgens hem was de rol van Oscar uitgespeeld. Bovendien zei de 65-jarige acteur dat hij tijdens de draaidagen in maart en april al met een volle agenda te kampen had. “Maar Jan is soms nogal optimistisch en loopt dan op de dingen vooruit. Ik speel in die periode mee in het nieuwe seizoen van ‘De Zonen van Van As’”, reageert hij aan Dag Allemaal.

Maar zelfs wanneer het weekblad opnieuw polst bij de regisseur na de reactie van de acteur blijft de regisseur voet bij stuk houden. Televisiekijkend Vlaanderen zou Oscar niet als actief hoofdpersonage zien, maar “hij zat zeker mee in de sfeer”. “Het gaat om één draaidag, ik kan me voorstellen dat het perfect combineerbaar is met zijn drukke agenda”, besluit Verheyen.