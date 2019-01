70-jarigen van Wijer blazen verzamelen

Wijer

Nieuwerkerken - Eind 2018 kwamen de inwoners van Wijer die in het gezegende jaar 1948 werden geboren bij elkaar om samen herinneringen op te halen.

Mariëtte Prijs, een van de aanwezigen, was erg tevreden over dit samenzijn van de 70-jarigen: “Het is een heel gezellige avond geworden. Bij een lekker etentje en een goed glas wijn kwamen er vele anekdotes van vroeger weer naar boven. We hebben samen ook naar oude foto’s gekeken en veel kunnen bijbabbelen. Het was bijzonder om met 18 van onze 20 leeftijdsgenoten nog eens samen te komen en we hopen dat we dit nog vele jaren kunnen doen.”