Eenzelfde elektrische ‘tankbeurt’ kan tot zes keer meer kosten

Wie de batterij van zijn elektrische wagen wil opladen, kijkt best goed uit waar hij of zij dat doet. Naargelang de ‘tankplaats’ kan een laadbeurt tot zes keer meer kosten. Het goedkoopst ben je af op je werk, tenminste als je werkgever een aangepaste laadinfrastructuur heeft geïnstalleerd. Gemiddeld kost het je dan 2 euro om 100 km te kunnen rijden, leert een praktijktest van mobiliteits­vereniging VAB.

Aan een snellaadpaal ben je snel bijna 12 euro kwijt. Thuis je batterij opladen is een pak goedkoper, maar zonder specifieke wallbox of laadpaal hangt je auto dan wel bijna 8 uur aan het stopcontact.

“De elektrische wagen heeft het imago het goedkoopst te zijn in gebruik. En naarmate er meer laadpalen in het straatbeeld en bij tankstations verschijnen, klinkt het pleidooi om over te stappen almaar luider”, zegt Maarten Matienko van mobiliteitsorganisatie VAB. “Op basis van onze testen moeten we die euforie evenwel temperen. Want in de praktijk blijkt dat door de hoge kostprijs en de lange laadtijden de elektrische wagen voor weinig mensen praktisch en financieel interessant is.”

“Wie absoluut elektrisch wil rijden, moet goed nagaan aan welk tarief hij kan laden. Want afhankelijk van waar je oplaadt, kan eenzelfde oplaadbeurt je tot zes keer meer kosten”, klinkt het nog.