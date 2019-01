David Goffin stoot overtuigend door naar tweede ronde Australian Open

David Goffin (ATP 22) heeft zich dinsdag vlot geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De Luikenaar versloeg in Melbourne de Chileen Christian Garin (ATP 86) in drie korte sets. Het werd 6-0, 6-2 en 6-2 na 1 uur en 28 minuten tennis.

Het was de eerste onderlinge confrontatie tussen beide spelers.

In de volgende ronde treft Goffin, het 21e reekshoofd, de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 108) of de Roemeen Marius Copil (ATP 60).

David Goffin staat voor de zesde keer op de hoofdtabel van de Australian Open. Zijn beste resultaat is een kwartfinale in 2017. Vorig jaar ging hij er in de tweede ronde uit tegen de Fransman Julien Benneteau.

Na de uitschakeling van Steve Darcis (ATP 321) is Goffin nog de enige Belgische man op de tabel in Melbourne. Darcis verloor dinsdag met 6-1, 6-4 en 6-4 van de Kroaat Borna Coric (ATP 12). Bij de vrouwen slaagde Elise Mertens (WTA 14) er wel in door te stoten. Ook zij is de enige Belgische die nog actief is op de Australian Open.