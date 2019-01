Wie wordt de nieuwe N-VA-voorzitter? “Theo Francken? Echt niet”

Brussel -

Wie volgt Bart De Wever op als voorzitter? De kans dat dit Theo Francken wordt, is in elk geval klein. Daarvoor is Francken iets te veel een keetschopper, terwijl een voorzitter mensen moet verbinden. En dan komt Jan Jambon in het vizier, die zich gisteren outte als kandidaat-premier. Als N-VA federaal in de oppositie belandt, zou Jambon zich immers tevreden moeten stellen met de rol van fractieleider. Bovendien is Francken eerder dan Jambon de geknipte figuur om de meerderheid continu de duvel aan te doen.