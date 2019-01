Drie op de vier teruggekeerde Syriëstrijders niet meer gevaarlijk

Van de honderd Syriëstrijders die naar België zijn teruggekeerd, beschouwt het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) momenteel nog maar een kwart als een ernstig terroristisch gevaar. Bij de vrouwelijke terugkeerders gaat het zelfs maar over tien procent. Dat bericht Het Laatste Nieuws dinsdag.

Volgens OCAD-directeur Paul Van Tigchelt schuilt het grootste gevaar op dit moment in de hoek van geradicaliseerden die nooit zijn vertrokken en vaak niet eens directe contacten hebben met een terroristische groep. “Het gaat vaak om mensen met psychologische of andere problemen die zich gemakkelijk laten beïnvloeden door propaganda - en niet alleen voor de jihad. In tal van landen zie je hoe zulke mensen ook gerecupereerd worden voor rechts-extremistische ideologieën.”

Dat rechts-extremisme vormt in ons land nog niet meteen een terroristisch gevaar. “Maar we houden wel rekening met een opflakkering. Want het klimaat is daarvoor aanwezig en als je vergelijkt wat de ‘Pano’-reportage toonde over een groep zoals Schild & Vrienden, dan verschilt dat niet zo veel van Shariah4Belgium.”