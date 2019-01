Krijgen we op 21 januari een onzichtbare maan of een bloedmaan?

GenkWie het komende decennium nog een totale maansverduistering wil zien, staat volgende week maandag best wat vroeger op. Na de eclips van 21 januari is het namelijk wachten tot eind 2029 voor de maan opnieuw achter de aarde verdwijnt. “Een uniek moment, omdat er normaal gezien zes totale maansverduisteringen zijn in tien jaar”, zegt Guido Gubbels van de Cosmodrome in Genk.