Vandalen hebben het voorbije weekend vernielingen aangebracht aan de terreinen en gebouwen van Racing Reppel in de Zandstraat. Ze hebben onder meer met een quad over het C-terrein gereden. “Er is ook drank en chips gestolen, we hebben gebroken glas gevonden op het veld en de deur van een opslagplaats is ingestampt. Daarnaast hebben ze de voorruit van een geparkeerd voertuig ingeslagen”, betreurt voorzitter Godfried Achten.