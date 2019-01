Pozuelo niet op trainingsveld

Ook gisteren werd het laatste hoofdstuk in de transfersaga rond Alejandro Pozuelo nog niet geschreven. De Genkse aanvoerder zat aan tafel met technisch directeur Dimitri de Condé en trainer Philippe Clement, bij de club wil men stilaan weten waar men aan toe is. Maar Pozuelo blijft in dubio, hij heeft nog steeds niet gekozen tussen een miljoenenovereenkomst bij het Saoedische Al-Ahli en een verbeterd contract bij KRC Genk.