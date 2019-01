Een volleybalgek land is het, Polen. Zeker na het behalen van de wereldtitel in 2018. Logisch dus dat de Maaseik-spelers zich morgen maar al te graag willen tonen in het Champions League-duel tegen Gdansk. Maar volleybal staat sinds gisteren volledig op het achterplan in Gdansk. De havenstad is helemaal in rouw na de moord op burgemeester Pawel Adamowicz.