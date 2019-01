“Alles om het bolwerk Vlaanderen te verdedigen”

BrusselBart De Wever stelt zich kandidaat als Vlaams minister-president, en gooit zo zijn volle gewicht in de verkiezingsstrijd. Met De Wever op kop wil N-VA er alles aan doen om na de verkiezingen op 26 mei zo snel mogelijk een Vlaamse regering te vormen, in de wetenschap dat federaal de oppositie wenkt. Wil hij vanuit Vlaanderen de confederale droom levend houden, dan moet De Wever wel het voorzitterschap van zijn partij én het burgemeesterschap in Antwerpen opgeven. Een keuze die hem moeilijk viel, maar nog langer aan de zijlijn blijven staan is onmogelijk.