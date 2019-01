Vraagtekens rond Vestiville

LOMMELIn Lommel, maar ook in het festivalmilieu, circuleren een hoop vragen rond het nieuwe, ambitieuze festival Vestiville. Dat strijkt op 28, 29 en 30 juni neer in het Kristalpark, uitgerekend in het weekend van Rock Werchter. Vestiville is eind december al gestart met de ticketverkoop, voorlopig zonder goedkeuring van het schepencollege. “Je zou dat een ongelukkige keuze van de organisatie kunnen noemen”, zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “We hebben de politie de opdracht gegeven om dit dossier te bekijken, zeker op het vlak van veiligheid.” Productiemanager Jan Pluym van Vestiville zegt dat veiligheid een topprioriteit is.