B-Classic start festival Quartz in Truiense Academiezaal

brusselB-Classic, Stads-triënnale en Muziekfestival voor de Jeugd krijgen projectsubsidies van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) in de eerste ronde van 2019. Ook kunstenaars Elias Ghekiere en Kasper Bosmans kunnen rekenen op financiële steun van de Vlaamse regering. In totaal gaat 260.000 euro, of 6 procent van de totale pot, naar Limburg.