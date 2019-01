“Zo’n show openen is echt een eer”

MILAANHet is een droomdebuut: Tongenaar Freek Iven (17) is nog maar enkele maanden model en mocht tijdens de modeweek in Milaan al meteen de show van Prada openen. Iven werd in 2017 op Pukkelpop gespot door het Antwerpse modellenbureau Rebel Management. Toch duurde het nog een jaar voor de Tongenaar de stap zette naar de modellenwereld. Zijn show voor Prada was zijn vuurdoop. “Het is een hele eer dat ik die show meteen mocht openen”, zegt Iven vanuit Parijs, waar hij tijdens de modeweek opnieuw een show loopt.