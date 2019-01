“Ik geloof niet dat vader mijn dochter misbruikte”

Lanaken“Ik geloof niet dat mijn vader mijn dochter (6) heeft betast. Ik heb het haar gevraagd. Opa heeft haar alleen gekieteld, op de buik en de benen. Ze vraagt ook nog altijd of ze mee mag op bezoek in de gevangenis”, getuigde dochter A. Marciniak (29) gisteren. Maar ze had wel naar kinderporno gevraagd toen slachtoffer Dominik (31) het had over een ‘groot geheim’ van haar vader, wierp aanklager Patrick Boyen op. “Ik heb toch ook gevraagd of hij iemand vermoord had of verkracht? De meest voorkomende vragen.”