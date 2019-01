LondenAls het Britse Lagerhuis vandaag het Brexit-akkoord tussen premier Theresa May en de Europese Unie wegstemt, is de kans groot dat er helemaal geen Brexit komt. De kans daarop is zelfs groter dan dat er een Brexit zonder akkoord zou komen. Dat heeft Theresa May gisteren gezegd in een toespraak in een fabriek in Stoke-on-Trent.