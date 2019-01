Guido Kempeneers uit Zonhoven heeft in de aanloop naar het wereldkampioenschap siervogels in Zwolle een heuse krachttoer uitgehaald. Een van zijn mooiste vogels was kort voor het WK nog doodziek. Op het nippertje slaagde hij er toch in om het vogeltje erdoor te sleuren. De dwergpapegaai bedankte hem met een bronzen medaille.