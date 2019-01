Transfers in stroomversnelling nu CEO Tateishi weer in België is

Na een week in Spanje hervat STVV vandaag de training op Belgische bodem. Coach Marc Brys moet het nog steeds zonder nieuwkomers stellen, maar daar komt allicht snel verandering in. Na werkbezoeken in Japan is CEO Takayuki Tateishi immers weer op post in Sint-Truiden. Naar alle waarschijnlijkheid stelt hij vandaag een eerste nieuwkomer voor. Een Japanse spits landt vandaag, zal morgen medische tests afleggen en overmorgen aansluiten op training.