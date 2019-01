Ons panel is unaniem “Vanaken was de beste in 2018”

Rik Coppens was de eerste voetballer in ons land die de Gouden Schoen bij hem thuis op de schouw mocht zetten. We schrijven 1954, wat betekent dat we nu toe zijn aan editie 65. Limburg werd in al die jaren slechts schamel bedeeld. Met z’n drieën zijn ze, de gouden schoenen uit onze provincie. Precies een halve eeuw geleden (1968) schreef Lon Polleunis zijn naam bij op de erelijst. Daarna volgden nog Eric Gerets (1982) en de betreurde Lei Clijsters (1988). Wordt Hans Vanaken 30 jaar na Lei de vierde Limburgse gouden schoen? Zeker, als we beide nog levende laureaten uit onze regio mogen geloven. Maar ook de andere leden van ons fraaie panel zijn het roerend eens: “Vanaken was de beste in 2018.”