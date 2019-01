Dit is de begindatum van het vierde seizoen van ‘Blind Getrouwd’

Het vierde seizoen van het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’ gaat van start op maandag 28 januari. Daarin zal televisiekijkend Vlaanderen opnieuw kunnen volgen hoe vijf koppels zich in het avontuur storten.

Ook voor het vierde seizoen was er geen gebrek aan gegadigden: 3.700 Vlamingen schreven zich in, opnieuw een record. Volgens VTM bewijst dat recordcijfer dat ‘Blind Getrouwd’ inmiddels een algemeen aanvaard middel is geworden om een partner voor het leven te vinden.

Het derde seizoen van ‘Blind Getrouwd’ klokte vorig jaar af op 3.600 inschrijvingen, het tweede op 2.400. Het eerste seizoen was goed voor 1.100 inschrijvingen.