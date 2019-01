City kent ook zonder De Bruyne in de basis geen problemen met het Wolverhampton van Dendoncker

Manchester City heeft de 22ste speeldag in de Premier League afgesloten met een makkelijke zege tegen Wolverhampton (3-0). Kevin De Bruyne moest andermaal vanop de bank toekijken maar mocht na een uur spel invallen. Leander Dendoncker maakte voor de eerste keer de negentig minuten vol in de Premier League.

Pep Guardiola springt spaarzaam om met de net van een tweede knieblessure herstelde Kevin De Bruyne. De basisplaatsen zijn voorlopig eerder uitzondering dan regel voor de Rode Duivel. Begrijpelijk! Er staan straks in Champions en Premier League nog drukke weken op het programma waarin De Bruyne verwacht wordt een beslissende rol te spelen. Dat De Bruyne na een uur spel mocht invallen, bewijst nog maar eens hoe omzichtig Guardiola met zijn draaischijf omspringt.

En dus moest De Bruyne ook tegen Wolverhampton vanop de bank toekijken. En dat in tegenstelling tot Leander Dendoncker. Die verscheen na de wedstrijd op Tottenham nu ook op Manchester City aan de aftrap. Maar werd er op Tottenham nog verrassend gewonnen (1-3, red), dan viel er voor de Wolves deze keer niets te rapen. Ook zonder De Bruyne was City duidelijk een maatje te groot voor het team van de ex-Anderlecht-speler.

En toen ging het licht even uit bij Boly... pic.twitter.com/XkZVn3gpnn — Play Sports (@playsports) January 14, 2019

De splijtende pass kwam deze keer van linksachter Laporte. Die vond Sané en diens voorzet werd door Gabriel Jesus simpel tegen de touwen gegleden. We waren nauwelijks tien minuten onderweg. De situatie werd even later voor de bezoekers helemaal uitzichtloos toen Willy Boly een te drieste tackle met rood bestraft zag. Hij speelde weliswaar de bal maar de wilde ingreep van Boly verdiende rood. City tikte geduldig rond, al was het even schrikken toen Diogo Jota net niet zijn teen tegen een snelle tegenaanval kon zetten. De verwachte tweede treffer kwam er uiteindelijk nog voor de rust. Sterling ging graag over het been van kapitein Ryan Bennett, Gabriel Jesus kende geen genade vanop de stip.

Dan toch De Bruyne

Twee-nul en een man meer, ideale situatie dus voor Pep Guardiola om De Bruyne na een uur toch voor de leeuwen te gooien. De gretige Oost-Vlaming opende meteen splijtend op Sterling en zag even later een harde knal ver voorbij zoeven. Wolverhampton probeerde vooral de schade te beperken en kon daarbij rekenen op een secure Rui Patricio tussen de palen.

De Bruyne mocht na een uur invallen.

De gretigheid van De Bruyne bezorgde de thuisploeg nog een derde treffer. Onze landgenoot trok scherp voor, invaller Gibbs devieerde het leer voorbij zijn eigen doelman. De Bruyne bleef voor gevaar zorgen maar de score veranderde niet meer. Dankzij deze zege nadert City tot op vier punten van leider Liverpool.