Vorig jaar uit ‘Thuis’ geschreven, maar daar is Mayra plots weer: “Ze wist al meteen dat ze zou mogen terugkeren”

Waldek had nog zo gezegd dat Mayra uit ‘Thuis’ voorgoed moest opkrassen, toen ze in september het hazenpad nam naar Kaapverdië. De schok bij televisiekijkend Vlaanderen was dan ook groot toen het personage maandagavond plots in het ziekenhuis opdaagde bij haar neergeschoten adoptiedochter Sandrine. Actrice Muriel Bats is na vijf maanden al terug van weggeweest.

“De kijkers zagen Mayra in september uit de reeks verdwijnen, maar eigenlijk was de actrice haar laatste draaidag al in april”, vertelt ‘Thuis’-producent Hans Roggen aan Het Nieuwsblad Online. “Wat heel wat fans toen niet beseften, was dat Muriel Bats destijds wel degelijk wist dat ze enkele maanden later opnieuw in de verhaallijn zou opduiken. Tijdens de laatste momenten op set besefte ze dus dat ze ‘Thuis’ niet al te lang zou moeten missen. Dat is toch een heel ander gegeven om op die manier afscheid te nemen”, aldus Roggen.

Blij weerzien

Het is niet de eerste keer dat vaste waardes uit de Vlaamse soap verdwijnen en hun afscheid aankondigen om nadien opnieuw op te duiken. “Sally-Jane (die Peggy speelde, nvdr.) is ook speciaal teruggekomen om het huwelijk van haar ‘Thuis’-mama Rosa te vieren. En Veerle, de moeder van Sam, zien we ook geregeld opnieuw”, herinnert de producent zich nog. “Het gebeurt geregeld dat we oude bekenden gewoon nog een keer opbellen om te vragen of ze nog even in het verhaal willen terugkomen. Dat is altijd een blij weerzien.”

Of en hoe lang het personage nog in het verhaal zal blijven, valt nog af te wachten. Zij is immers allesbehalve een graag geziene gast in de serie, omdat bleek dat ze haar zieke baby had gewisseld met een ander kind bij de geboorte in het ziekenhuis. Maar het feit blijft natuurlijk dat Mayra samen met dokter Ann de adoptiemoeder en officiële voogd is van Sandrine, die al sinds nieuwjaar vecht voor haar leven, nadat politieman Dieter haar per ongeluk neerschoot tijdens een bloedstollende gijzeling. Hoe het ook zij, drama verzekerd.

‘Thuis’, elke weekdag, 20.10 uur, op één.