Beringse ‘Topdokter’ is borstchirurg én borstkankerpatiënt: “Plots lag ik zelf op de tafel waar ik elke woensdag opereer”

Beringen -

Dokters zijn nooit ziek, daar is geen tijd voor. Want wie zorgt er nog voor de zieken als de dokter ziek is? “In mijn geval: een collega die godzijdank haar pensioen wilde uitstellen tot ik hersteld was”, zegt professor Ann Smeets, borstchirurg in het UZ Leuven en afkomstig uit Paal (Beringen). Zij kreeg twee jaar geleden zelf de diagnose borstkanker. Een operatie en een lange revalidatie later haalt ze opnieuw zelf week na week kwaadaardige tumoren weg. Van chirurg tot patiënt en terug, en straks zelfs een van de nieuwe Topdokters op Vier.