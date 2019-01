N-VA deelt ludieke waarschuwing: “Brace yourselves, Bartje is coming”

Er was maandag heel wat te doen rond de kandidatuur van Bart De Wever (N-VA) om Vlaams minister-president te worden. Kiezersbedrog en verraad, klonk het uit bepaalde hoeken. Maar de partij N-VA zelf reageerde met een ludieke waarschuwing op sociale media, een parodie op de populaire televisiereeks ‘Game of Thrones’.

De partij beeldde Bart De Wever af op de Iron Throne uit ‘Game of Thrones’. “Brace yourselves, Bartje is coming”, staat er te lezen in het bijschrift, waarmee ze verwijzen naar een populair citaat uit de serie.

Bart De Wever zal de komende verkiezingen de lijst trekken voor het Vlaams Parlement in de kieskring Antwerpen. De N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester stelt zich uitdrukkelijk kandidaat om Vlaams minister-president te worden “als de kiezer dat wenst”.

