Buren doen voorstel voor oplossen verkeersknoop: “Waarom geen ring rond Kuringen-Heide?”

Hasselt -

De verkeersknoop is al langer een heikel punt in Kuringen-Heide. Het jongste mobiliteitsoverleg heeft nu vijf scenario’s opgeleverd om het verkeer in deze Hasseltse wijk vlot te trekken. De voorstellen kwamen van de werkgroep Leefbaar Kuringen-Heide en volgden uit het overleg met vertegenwoordigers van de stad en UHasselt. “We laten de universitairen nu uitzoeken hoe we deze scenario’s in de wijk kunnen uittesten”, zegt mobiliteitsschepen Marc Schepers. “We hopen tegen eind 2019 tot gedragen en definitieve oplossingen te komen.”