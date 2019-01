Formule 1 maakt simulaties om nieuwe startgrid uit te proberen

De Formule 1 maakt gebruik van eigen simulaties om veranderingen aan de startgrid uit te proberen in plaats van gebruik te maken van Esports, zoals initieel het plan was.

De voormalige technisch directeur van verschillende F1-teams, Pat Symonds, is momenteel werkzaam voor de Formule 1. Hij moet met al zijn ervaring zijn licht laten schijnen over eventuele veranderingen aan het raceformat van een F1-race.



?Vorig jaar liet Symonds nog weten dat de wereld van de Esports hem daarbij zou kunnen helpen maar nu maakte hij bekend op de ‘Autosport International Show’ dat de F1 er voor gekozen heeft om zelf simulaties te maken.



?“We willen beslissingen maken die gebaseerd zijn op bewijzen,” aldus Symonds. “In de loop der jaren zijn we gegroeid naar de huidige acht meter geschrankte opstelling.”



?“We vroegen ons af wat er zou gebeuren als we de auto’s op dezelfde hoogte zouden zetten. Misschien niet met drie of vier naast elkaar, zoals vroeger het geval was, maar twee per twee.”



?“Wanneer je zoiets wil testen en je doet dat op een natuurkundige manier krijg je natuurlijk een triviaal antwoord. Als de auto’s korter bij elkaar staan en ze versnellen allemaal aan hetzelfde tempo dan zullen ze ook korter bij elkaar zijn wanneer ze bij de eerste bocht aankomen.”



?“Dat wil je natuurlijk niet weten, je wil weten wat er precies zal gebeuren. Dus hebben we een simulatie gemaakt met kunstmatige intelligentie maar waar ook een mens kan aan deelnemen.”



De Formule 1 heeft hard gewerkt om haar Esports-platform uit te werken naast het officiële F1-game. Volgens ‘Autosport’ was het geen optie om gewoon het game te gebruiken om een omgekeerde startgrid te simuleren omdat de situatie niet waarheidsgetrouw zou zijn.



Enkele dagen geleden liet Symonds ook al tegenover ‘Autosport’ weten dat de F1 gebruik maakt van een inhaalsimulator met als doel het wiel-aan-wiel racen te bevorderen en meer spanning te creëeren.



De resultaten van die simulatie zouden we normaal gesproken moeten gaan zien op het nieuwe stratencircuit van de GP van Vietnam in 2020.



“Dat is het eerste circuit waar we echt bij betrokken zijn geweest. Ik denk dat we echt in staat zijn geweest om te begrijpen wat er nodig is om daar goede races te krijgen. Ik denk dat Vietnam een prachtig circuit gaat worden, het heeft een aantal geweldige eigenschappen en er gaat goed geracet kunnen worden.”

