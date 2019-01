Bij de brandweer is maandag rond 17.30 uur een oproep binnengekomen van een brand op de Maastrichtersteenweg in Vroenhoven. Een lantaarn boven in een paal stond er in brand. Toen de brandweermannen aankwamen, was het vuur al uit. De spanning werd van de paal afgehaald. Dat tot de lantaarn is hersteld. (mm)