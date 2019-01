Cannabis gevonden bij controles in centrum van Beringen

Ham - Bij alcoholcontroles in de politiezone heeft de politie in het centrum van Beringen een hoeveelheid cannabis in een auto gevonden. De politie stond op dat moment in de Kaaistraat. In totaal werden afgelopen weekend 844 ademtesten afgenomen. 14 bestuurders zaten over de limiet. Een bestuurder had geen rijbewijs, een tweede had een rijverbod en een derde zat onder invloed van drugs aan het stuur. Deze laatste zijn rijbewijs werd ingetrokken. De overtreders krijgen allemaal een boete. Bij snelheidscontroles reden 90 van de in totaal 1.201 gecontroleerde voertuigen sneller dan toegelaten. De controles gebeurden op de Staatsbaan in Ham, de Zuidstraat en de Koerselsesteenweg in Beringen en op de Heilig Hartlaan in Tessenderlo. Er werden snelheden boven de 100 km/uur gemeten waar als maximum snelheid 70 km/uur geldt. (mm)