“Vrachtwagenbestuurder die geel hesje doodreed, heeft contact met politie”

De Nederlandse vrachtwagenbestuurder die ervan verdacht wordt ‘geel hesje’ Roger Borlez te hebben doodgereden in Visé, heeft contact met de politie. Dat heeft zijn vader verteld aan nieuwssite 1Limburg. Het parket van Luik geeft geen commentaar.

Het ongeval gebeurde aan een filterblokkade die vrijdagavond door enkele tientallen ‘gele hesjes’ was ingesteld op de E25 in de richting van Maastricht (Nederland). Het rechterbaanvak was afgesloten met paletten en banden, het linkerrijvak was opengelaten voor voertuigen. Twee betogers stelden zich op om de weg te blokkeren. Een Nederlandse vrachtwagen probeerde toch door de blokkade te geraken en reed daarbij een actievoerder aan. Roger Borlez, 49 jaar, kwam onder de wielen van de vrachtwagen terecht en stierf. Zijn vrouw was getuige van het drama.

Daarop reed de trucker, op bevel van de politie, door tot aan een volgend parkeerterrein. Om te vermijden dat de andere manifestanten zich zouden wreken. Maar de agenten raakten zijn spoor kwijt. Daarop volgde een grote zoekactie.

Verkeerde chauffeur opgepakt

Afgelopen weekend werd een 56-jarige vrachtwagenbestuurder uit het Nederlandse Dongen opgepakt op verdenking van de dodelijk aanrijding, maar maandag bleek dat hij daar niets mee te maken had. “Er is sprake van een verwisseling van twee vrachtwagens”, gaf de Luikse procureur Catherine Collignon maandagmiddag toe.

De echte verdachte is gekend, maar toen de politie maandagochtend aanbelde bij zijn huis in Landgraaf, in Nederlands Limburg, was er niemand. Zijn vrachtwagen is gevonden bij een transportbedrijf in Maastricht en werd in beslag genomen voor sporenonderzoek.

Hardlopen

Volgens zijn vader heeft de man contact met de politie en zijn er afspraken gemaakt over waar en wanneer hij zich meldt. “Er worden allerlei verhalen geschreven”, zegt de vader aan 1Limburg. “Maar ik was er niet bij, dus ik kan er niets over zeggen.”

De politie trof de bestuurder niet thuis aan omdat hij afgelopen weekend naar een hardloopevenement in Egmond aan Zee, aldus zijn vader.

Het parket van Luik bevestigt het nieuws niet. “De politie in Nederland heeft mij hier nog geen informatie over gegeven”, klinkt het bij Cathérine Colignon, officier van justitie.