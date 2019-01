Christoff (42) mag ziekenhuis verlaten na spoedoperatie aan het hart

Christoff De Bolle (42) heeft maandag het ziekenhuis mogen verlaten. Dat heeft de zanger zelf gemeld op sociale media. Door een lekkende hartklep moest hij vorige week met spoed een operatie ondergaan.

Christoff werd dinsdag geopereerd door Hugo Vanermen, de 69-jarige hartspecialist die ook koning Albert al twee keer opereerde. Volgens Vanermen was de operatie “dringend”.

“Hij had een hartklep die heel erg lekte tussen de linkerkamer en de voorkamer van het hart”, zo verklaarde hij in Het Laatste Nieuws. “Je moet zo’n hartklep zien als een parachute die opgespannen wordt bij elke hartslag. Als een koordje te lang geworden is, sluit die klep niet meer goed. Bij elke hartslag wordt bloed weggepompt, maar bij Christoff vloeide 30 procent terug in de verkeerde richting.”

De zanger mocht maandag uiteindelijk het ziekenhuis verlaten, al zal hij het nu nog een paar weken rustig aan moeten doen.

“Ik mag eindelijk naar huis!!”, schreef hij op sociale media. “Bedankt Prof Brugada, Prof Vanermen en Dr La Mei en heel het verplegend personeel van UZ Jette voor de supergoede zorgen. Jullie zijn een topteam!”