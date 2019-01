Succes van padel leidt tot rechtszaak: is het een aparte sport of een bijproduct van tennis?

Is het nu een aparte sport of een doorslagje van tennis? Wat zeker is: padel is een hype en zelfs de snelst groeiende sport in Vlaanderen. Dat succes leidt tot een rechtszaak tussen Padel Vlaanderen en Tennis Vlaanderen over wie de nieuwe hype én de bijbehorende subsidies mag claimen. “Wij waren eerst.” “Maar wij zijn beter.”