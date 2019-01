Vogue tipt de asymmetrische jeansbroek voor wie niet kan kiezen

Ga je voor een jeansbroek met rechte pijpen, of toch eerder een bootcut-model? Je hoeft niet noodzakelijk te kiezen. Volgens modeblad Vogue zou het wel eens kunnen dat de asymmetrische jeans - met één rechte en één uitlopende pijp - in het straatbeeld opduikt. Hip en handig voor twijfelaars of gewoon raar?

De Oekraïense ontwerpster Ksenia Schnaider heeft haar bijdrage geleverd in de categorie ‘opvallende jeansbroeken’. Zij heeft een exemplaar ontworpen met een rechte pijp en een olifantenpijp. Het nieuwe model, dat omgerekend 327 euro kost, is een combinatie van haar twee bestsellers: een mom jeans en een creatie met wijde pijpen.

Foto: IG

Naar eigen zeggen ontstond het idee voor deze broek al enkele seizoenen geleden, maar borg ze de plannen weer op toen haar man haar gek verklaarde en zei dat niemand het kledingstuk zou dragen. “Maar ik heb er zelf een nodig. Surrealistische mode is tegenwoordig hip. Deze broek kan mensen aan het lachen brengen”, zegt ze in een reactie aan Vogue.

Foto: IG

Creatief met jeans

Maar welke schoenen moet je erbij aan? De ontwerpster adviseert klassieke hakken aan. “Combineer simpel. De broek is al gek genoeg.” De Oekraïense heeft nog andere originele interpretaties van de klassieke jeans in haar collectie. Zo werd topmodel Bella Hadid gesignaleerd met haar afgeknipte, brede jeansbroek over een smallere jeansbroek.

Ze is ook niet de eerste ontwerpster die creatief uit de hoek komt met een jeansbroek. Het Franse label Vetements werkte in 2017 samen met Levi’s aan een jeans met trompe-l’oeil achterzakken en een rits op je poep, die - indien gewenst - je billen ontblootte. Vorige zomer haalde het label Carmar Denim nog de modepers dankzij een broek met gaten waar eigenlijk niet veel denim aan te pas kwam.