Neos Hasselt naar concert Helmut Lotti

Hasselt-Centrum

Hasselt - Neos Hasselt genoot van het Helmut Lotti concert 'Soul Classics in Symphony Tour' in het Ethias Theater

Neos Hasselt sloot op 29 december het jaar 2018 muzikaal af met het swingend concert 'Soul Classics in Symphony Tour' van Helmut Lotti. Dit ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Neos Limburg.

Helmut Lotti bracht er zijn nieuwe show samen met The Golden Symphonic Orchestra. Voor de pauze waren er de Soul Classic songs, melodieuze, romantische muziek maar ook vurige classic soul met onder andere zijn versie van 'My Girl' geschreven door de legendarische Smokey Robinson en Ronnie White en vertolkt door andere wereldsterren .

Na de pauze werden we aangenaam verrast met 'Helmut Lotti in Concert', een terugblik op zijn hele muzikale carrière. Uit elke periode werden er songs gebracht, die door de aanwezigen uit volle borst werden meegezongen. De Neos Hasselt leden hebben dan ook genoten van een zeer gesmaakt optreden.

Na de afloop van het concert werden alle Limburgse Neos leden door Neos Limburg getrakteerd op een drankje en een hapje tijdens een feestelijke receptie.