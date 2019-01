Op z'n Alkens

Alken - Luut de weind in ur krolle speile zoela.ng da dje ter nog heit. Laat de wind in uw haren spelen, zolang je er nog hebt. Dje jaont aad as het lè-jf kotter joent en de zeiver la.nger. Je wordt oud als het lichaam korter wordt en de zever langer. In nen trauw zeit dje bè twi-jen, moeva.n inne altèd geleik hèt en den a.ndere is de ma.n. In een huwelijk ben je altijd met tweeën,waarvan ene altijd gelijk heeft en de andere is de man. Het beiste is as dje graut zeit in klein zaoke. Het beste is als je groot bent in kleine dingen.