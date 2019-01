COLUMN Fybromyalgie en CVS

Diepenbeek - Onze gemeente is rijk aan allerhande verenigingen waar de leden terecht kunnen voor sociale contacten, plezier, hulp en nog zoveel meer. Vorig jaar werd een groep rond fybromyalgie en cvs opgericht door Ronny Stevens.

Fybromyalgie is moeilijk te omschrijven, het gaat samen met pijn in de gewrichten en spieren, stijfheid en een gevoel van spanning en dit zonder aantoonbare ontsteking. CVS staat voor chronisch vermoeidheid syndroom en kan zich ook op jonge leeftijd voordoen. Met het oprichten van deze groep wil Ronny lotgenoten samenbrengen. Zo kunnen de deelnemers tijdens een gezellig samenzijn ervaringen delen met elkaar, samen een uitstap maken of aangepaste yogales volgen. De huidige leden vinden veel voldoening in die samenkomsten en ze hopen dat de groep nog zal groeien. De kosten worden tot een minimum herleid. Het is met deze aandoeningen zoals alle andere, je moet het zelf hebben om te beseffen wat het is. Daarom zijn zulke verenigingen van groot nut, de leden weten dat ze niet alleen zijn met hun pijn. Wie wilt aansluiten bij deze groep kan altijd bij Ronny terecht via google en je kan de groep ook terugvinden op facebook: fybro…mijn en jouw verhaal? Veel succes met dit lovenswaardig initiatief.