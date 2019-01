Eind januari stroomt elektriciteit tussen België en Groot-Brittannië

Op 31 januari zal er voor het eerst elektriciteit stromen tussen België en het Verenigd Koninkrijk. Dat hebben beide hoogspanningsbeheerders maandag bevestigd.

Begin december werd Nemo Link - een onderzeese stroomkabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk - officieel ingehuldigd. Over de kabel kan in beide richtingen 1.000 MW aan elektriciteit worden vervoerd, ongeveer het vermogen van een kerncentrale. Er kan over de kabel zowel stroom worden in- als uitgevoerd.

Na enkele weken testen, zal de kabel op 31 januari voor het eerst effectief stroom vervoeren. Op 30 januari zal de capaciteit worden aangeboden op de markt.

Dat zal betekenen dat beide stroommarkten voortaan gekoppeld zullen zijn én dat België in geval van een krappe stroommarkt kan rekenen op 1.000 MW extra capaciteit, afkomstig van Britse centrales.

Een eventuele harde Brexit zal op de werking van Nemo geen impact hebben, zo klinkt het bij Elia. Wat de impact van een harde brexit voor de prijs zal betekenen, is nog niet duidelijk.

Aan het project is tien jaar gewerkt door de Belgische hoogspanningsbeheerder Elia en diens Britse evenknie National Grid. Het resultaat is Nemo Link: een 140 kilometer (waarvan 130 kilometer onderzee) lange dubbele elektriciteitskabel en twee conversiestations aan beide zijden van het Kanaal, in Herdersbrug (bij Brugge) en Richborough in Kent.