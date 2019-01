Scania Parts Logistics leidt eigen mensen op tot leidinggevenden

Omdat ze bij Scania Parts Logistics willen investeren in hun mensen en hun potentieel maximaal willen ontplooien, organiseert het bedrijf jaarlijks een ‘groeitraject’. Via dit boeiend opleidingstraject krijgen een twaalftal medewerkers uit alle afdelingen van Scania de kans om enorm veel te leren over leiderschap, maar vooral ook over zichzelf.

Scania Parts Logistics in Opglabbeek is het wereldwijde distributiecentrum van reserve-?onderdelen voor Scania trucks en bussen. De onderdelen vertrekken vanuit Opglabbeek naar meer dan 1500 afleverpunten wereldwijd. Zo’n 1.100 werknemers werken hier dagdagelijks aan mee.

Om alles in goede banen te leiden en de werknemers te sturen, heeft het bedrijf sterke leidinggevenden nodig met een positieve werkattitude, ambitie om mee te bouwen aan Scania, zin voor initiatief en de nodige people management skills. “Het is niet altijd evident de witte raaf buiten het bedrijf te vinden. Daarom speuren wij talent bij onze medewerkers op. Via een sollicitatieprocedure selecteren we tien tot twaalf toppers, man of vrouw, jong en oud, die een theorie- en praktijkopleiding starten met daarna kans om door te groeien naar een leidinggevende functie”, zegt HR-director Anders Nilsson. “Zo investeren we in gemotiveerde en gepassioneerde werknemers met een hart voor Scania Parts Logistics. Goed voor het bedrijf en goed voor alle werknemers met ambitie.”

Johan Westhovens (57): “Ik was 50 toen ik bij Scania begon. Ik had ondertussen jaren ervaring in de logistieke sector in een Nederlands bedrijf. Ik volgde het groeitraject omdat ik meer wilde zijn dan een medewerker op de vloer. Tijdens het traject leerde ik ook veel over mezelf, ik leerde relativeren en de druk niet te hoog te leggen. Daardoor was het ook een traject van persoonlijke groei. Ondertussen werk ik als teamleader in de shipping afdeling.”

Jolien Quintens (30): “In 2012 begon ik bij Scania te werken in een operationele functie. Ik zag hoe belangrijk het is om mensen op dezelfde lijn te krijgen en te motiveren om een perfect eindresultaat af te kunnen leveren. Ik kreeg enorm veel zin om mensen te motiveren en startte met het groeitraject. Zowel mensen met een kantoorfunctie als medewerkers uit het magazijn volgen gezamenlijk het traject en dat maakt het boeiend. Je leert meer over hoe de collega’s op andere afdelingen en niveaus werken.”

