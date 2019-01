U liket Radiohead en Gilmore Girls en het Fotomuseum op Facebook? Dan is de kans groot dat u links stemt

De pagina’s die we leuk vinden op Facebook vertellen iets over onze politieke voorkeur. Dat blijkt uit onderzoek van drie wetenschappers van de Universiteit Antwerpen. Zelfs als de expliciet politieke pagina’s worden weggelaten, kunnen de muziek-, cultuur-, of zelfs cafépagina’s die we volgen onze politieke kleur verraden.

6.733 Facebookgebruikers gaven toegang tot de publieke pagina’s die ze liken en de posts op hun tijdlijn. Ze moesten zichzelf ook vooraf positioneren op een ideologische links-rechtsschaal en hun partijvoorkeur geven door per partij aan te geven hoe waarschijnlijk het is dat ze ooit voor die partij zouden stemmen.

Met voorspellingsmodellen konden de wetenschappers in 60 procent van de gevallen inschatten of iemand zich links, midden of rechts op het politieke spectrum bevindt. Vooral kiezers in het midden zijn lastig te voorspellen, omdat zij een minder uitgesproken politiek profiel hebben. Kiezers met duidelijk links of rechts profiel konden met 66 procent betrouwbaarheid geïdentificeerd worden.

In 64 procent van de gevallen legden de modellen correct een uitgesproken sympathie voor een specifieke partij bloot. Een voorkeur voor meer uitgesproken partijen - PVDA, Vlaams Belang, maar ook Groen en N-VA - valt gemakkelijker te onderscheiden op basis van likes. Dat lukt ook wanneer expliciet politieke pagina’s worden weggelaten: je voorkeur voor bepaalde muziek, boeken, films of festivals zeggen dus ook iets over je politieke ‘likes’.

De onderzoekers vonden de facebookpagina’s die het meest gerelateerd zijn aan een bepaalde positie op het politiek spectrum. Pagina’s van De Wereld Morgen, MO* en Apache worden voornamelijk gevolgd door mensen aan de linkerkant van het politieke spectrum. De pagina’s De Fiere Vlaamse Meme, Museum voor Vlaanderen en Onafhankelijk Verbond Der Vlaemsche Meme zijn uitgesproken rechts.