Denise Betsema wint in Otegem, vermoeide Cant pas negende

Otegem - Denise Betsema heeft maandag de veldrit in Otegem gewonnen. De 25-jarige Nederlandse haalde het afgescheiden voor Loes Sels. De laatste podiumplaats ging naar de Nederlandse Ceylin del Carmen Alvarado. De Amerikaanse Katherine Compton legde beslag op de vierde plaats. Een vermoeide Sanne Cant, die zaterdag voor de tiende keer Belgisch kampioene werd, werd negende.

Het was Christine Majerus die de beste start nam in West-Vlaanderen. In het spoor van de Luxemburgse kampioene volgden Betsema, Del Carmen Alvarado, Ellen Van Loy, de Britse Anna Kay en Karen Verhestraeten. Sanne Cant reed in achtste positie.

Nog voor het ingaan van de tweede ronde versnelde Betsema. Haar landgenote Del Carmen Alvarado trok alleen in de tegenaanval terwijl achter de twee Nederlandse vrouwen zich een groepje vormde met acht rensters. Daar kon ook Cant aansluiting bij maken.

Net voor halfcross vervoegde Del Carmen Alvarado leidster Betsema. Ook Compton en Sels maakten snel de sprong naar voren. Van Loy en Kay waren de eerste achtervolgsters. Betsema ging vervolgens opnieuw versnellen en ranselde de kopgroep uit elkaar. Del Carmen Alvarado zette een tegenoffensief op en achter haar volgden Sels en Compton op een zakdoek.

Enkel de strijd voor de tweede plaats leverde nog enige spankracht op. Halfweg de slotronde zette Sels het op een lopen en kon zo de dichtste ereplaats wegkapen. Del Carmen Alvarado kon Compton afhouden voor de derde stek.

Denise Betsema volgt in Otegem Sanne Cant op als eindlaureate.

Betsema: “Dit maakt veel goed”

“Het is jammer dat ik gisteren niet won”, kwam Betsema nog even terug op haar teleurstellende vierde plaats op het NK zondag. “Maar het is wel super fijn in Otegem te winnen. Dat maakt veel goed. Ik had vandaag een beter gevoel dan tijdens het Nederlands kampioenschap. Ik maakte hier een zeer goede start en kon meteen naar de leiding gaan. Het parcours lag er zwaarder bij dan ik dacht. Bepaalde stukken werden gaandeweg moeilijker en moeilijker te nemen. Ook de zone op het asfalt liep licht op, waardoor je daar fiks moest doorgeven. Ik sloeg in volle finale een kloof en kon mijn voorsprong op mijn naaste concurrenten behouden tot aan de finish, met het gekende gevolg.”

Cant: “De benen wilden niet mee”

Zaterdag kroonde Sanne Cant zich voor de tiende keer tot Belgisch kampioene. Cant moest in Otegem wel aan de slag met haar regenboogtrui, want zo schrijft het UCI-reglement het voor. “Ik wou er vandaag een leuke cross van maken, maar de benen wilden nu eenmaal niet mee”, reageerde de Kempense. “Het BK was zwaar en dat voelde ik vandaag nog. Ik trek straks wel met een goed gevoel op stage.”