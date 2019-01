Chrissy Teigen geeft decadent verjaardagsfeestje voor echtgenoot John Legend

John Legend mag dan al veertig geworden zijn op 28 december, toch heeft zijn echtgenote Chrissy Teigen afgelopen weekend een verjaardagsfeestje gegeven dat zelfs zijn stoutste dromen overtreft: in ware James Bond-stijl en in aanwezigheid van onder meer Kim Kardashian en haar echtgenoot Kanye West werd Legend getrakteerd op een casinofeestje. Het ‘040’ feestje, compleet met pokertafels en speelkaarten, leverde enkele spectaculaire beelden op, die massaal gedeeld werden door hun duizenden fans.

Kleine Legend

Ook Miles, het zoontje van Chrissy en John, was van de partij en droeg, net als zijn vader, een wit maatpak met een zwarte strik. Teigen had eerder op de avond haar fans ingeschakeld om haar te helpen bij het samenstellen van kleine Miles zijn outfit. Met succes.

okay guys. throwing john’s 40th birthday party tonight but need your help dressing mini-john. Which one! pic.twitter.com/ElQvfi5QEA