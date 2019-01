CERA investeert in nieuwe instrumenten voor K.H. Eendracht is Macht Bovelingen

Mechelen-Bovelingen

Heers - De afgelopen maanden kende het ledenaantal van de K.H. Eendracht is Macht Bovelingen een sterke groei: eerst acht en daarna vijf volwassenen stapten als muzikale leek in het avontuur.

De harmonie bood hen sinds juli 2017 lessen notenleer aan en stelde tevreden vast dat iedereen nadien ook wilde deelnemen aan de lessen instrumentenleer. Voorzitter Patrick Neven: "Uiteraard is dat geweldig nieuws voor een harmonie die wil groeien, maar de keerzijde van de medaille is natuurlijk de kost die gepaard gaat met het aankopen van nieuwe instrumenten voor onze nieuwe studenten. Daarom dienden we een subsidiedossier in bij Cera."

Johan Takken (foto uiterst links) is de lokale vertegenwoordiger van Cera. Als peter van het project legt hij uit waar Cera voor staat: "Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en bouwen we aan een sterke coöperatie. Geïnspireerd op de coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen al meer dan 125 jaar de basis voor ons ondernemerschap. De subsidieaanvraag van de K.H. Eendracht is Macht paste perfect in ons plaatje. We kenden hen dan ook met plezier de gevraagde financiële steun toe."

Voorzitter Neven: "Voor ons is dat een enorme opsteker: voor zo’n bedrag moeten we heel hard werken. Het geeft ons ook veel motivatie om te zien dat onze werklust loont en dat we stap voor stap onze uitbreiding kunnen realiseren. Nu kunnen we nog meer investeren in onze harmonie, maar vergis je niet: om iedereen aan een instrument te helpen, moeten we zelf nog diep in onze buidel tasten. Dat is het ons uiteraard waard: we kregen ondertussen een 15-tal leden bij en er stromen op korte termijn ook enkele kinderen in vanuit het reguliere deeltijds kunstonderwijs.’

