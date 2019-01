Topchef Noma toont grote impact op menu door veeleisende klanten

René Redzepi van het Deense restaurant Noma, enkele jaren geleden nog het beste ter wereld, heeft op Instagram een filmpje gedeeld waarin hij de nieuwe menukaart overloopt en toont hoe die wordt aangepast aan klanten met allergieën of levenswijzen. Een hele klus, zo blijkt.

De ene lust geen schaaldieren of is veganist, de andere is dan weer allergisch aan noten of paddenstoelen. Het zorgt ervoor dat de menukaart van Noma soms flink aangepast moet worden op vraag van de bezoekers van het restaurant in Kopenhagen. Chef-kok René Redzepi kookt na de heropening van zijn zaak volgens vier seizoenen: een in het teken van groenten, een die rond wild draait, een rond het bos en tot slot vis en zeevruchten.

In het filmpje dat hij op Instagram deelde, overloopt hij de menukaart. "Ik wil zo duidelijk maken hoe het er vandaag aantoe gaat als je een restaurant wilt runnen en je rekening moet houden met verschillende allergieën en levenswijzen." Het gaat om liefst dertien aanpassingen. Opvallend is dat sommige klanten tijdens het visseizoen, dat nu is aangebroken, aangeven dat ze geen vis mogen of willen eten.

