ACV Opgrimbie huldigt verdienstelijke leden

Opgrimbie

Maasmechelen - Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Zo ook de jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting van ACV-Opgrimbie. Telkens op de eerste (of tweede) zondag van de maand januari. Zondag 13 januari was datum van afspraak in 2019.

Tijdens deze nieuwjaarsontmoeting ontvangen de verdienstelijke leden een aandenken als dank voor hun jarenlange ACV-lidmaatschap. Tijdens het nuttigen van een hapje en drankje werd ook stilgestaan bij de syndicale en politieke actualiteit. Komt er een interprofessioneel akkoord? Na het "serieuze" gedeelte was het tijd voor de (gesmaakte) quiz. De gezellige ontmoeting werd afgesloten met een buutoptreden.