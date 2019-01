Zo draag je een faux-fur jas op een stijlvolle manier

Lekker warm blijven én een hoge aaibaarheidsfactor in je outfit? Een faux-fur jas blijft ook dit voorjaar een topper. Je exemplaar stijlvol dragen? Dat doe je zo!

Less is more

Het is geen geheim dat een faux-fur jas een echte eyecatcher is. Combineer je exemplaar daarom met neutrale basics (een jeans, zwarte pantalon, coltrui of simpele jurk bijvoorbeeld), zo is je jas ready to stand out. Glitter, neon kleuren of opvallende stoffen zorgen ongewild voor het Elizabeth Taylor-effect.

Faux-fur versus volume

Door de snit en het materiaal lijk je bovenaan al snel iets breder wanneer je een pluizige jas draagt. Je item toch flatterend dragen? Combineren met “strakkere stukken” is de boodschap. Skinny jeans, een nauwsluitende trui of strakke jurk brengt je look in proportie. Tip: een model dat halverwege je heupen en billen stopt werkt flatterend voor elk figuur.