Verliefd worden is… net hetzelfde als vechten tegen een virus

Als je verliefd wordt, verandert er niet alleen iets op emotioneel vlak. Het gevoel brengt ook fysiek iets teweeg. Althans in een vrouwenlichaam. Dat toont nieuw onderzoek van de universiteit van Californië in Los Angeles, dat werd gepubliceerd in het vakblad Psychoneuroendocrinology, aan.

Een team onderzoekers volgde gedurende een periode van 2 jaar 47 vrouwen. Bij aanvang van de test hadden de dames net opnieuw de liefde gevonden. Hun doel? De fysieke impact van romantische liefde op het lichaam beter leren begrijpen omdat er in het verleden weinig onderzoek naar is gedaan. Om het effect te bestuderen, namen ze op verschillende momenten bloed af bij de deelnemende dames.

Virus

Daaruit blijkt dat het lichaam van een dolverliefde vrouw meer interferonen aanmaakt. Dat zijn specifieke proteïnen, die het lichaam meestal inschakelt om allerlei virussen te bestrijden. Dit proces suggereert dat er bij een nieuwe romance meer komt kijken dan alleen maar emoties. Opvallend: toen de verliefde gevoelens bij de onderzochte dames afnamen, nam ook het aantal interferonen weer af.

Eventuele zwangerschap

Hoewel de vorsers dit effect konden vaststellen, blijft het gissen naar de oorzaak. Ze vermoeden dat de aanmaak van de eiwitten iets te maken heeft met het feit dat een vrouwenlichaam zich klaarmaakt voor een eventuele zwangerschap. In een volgende fase willen de wetenschappers onderzoeken of er gelijkaardige fysieke veranderingen voorkomen bij mannen. Verder willen ze ook kunnen testen of mensen echt verliefd zijn en hoe lang het gemiddeld duurt voordat die prille verliefdheid wegebt.